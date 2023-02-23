Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 13,98 puan ve yüzde 0,28 değer kaybederek 5 bin 57 puana gerilerken; sonrasında değer kazancına yöneldi. BIST 100 endeksi gün içerisinde dalgalı bir seyirde hareket ederken; en yüksek 5 bin 117 puanı, en düşük 5 bin 44 puanı gördü. Endeks saat 15:45 itibarıyla yüzde 0,17 oranında yükselişle 5 bin 80 puanda hareket ediyor.

Bankacılık endeksi, açılışta yüzde 0,23 yükselirken, holding endeksi sınırlı düşüş kaydetti. Şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,05 oranında yükselişle ve yüzde 0,04 oranında düşüşle işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 100 ve 5 bin 250 seviyelerinin direnç, 5 bin ve 4 bin 800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,5 altında 5 bin 71 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti. Analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakında takip edildiğini söyledi.