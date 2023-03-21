Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 10,78 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 4 bin 986 puana yüükseldi. BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 5000 puanı, en düşük ise 4 bin 938 puanı gördü. Endeks, saat 10:09 itibarıyla yüzde 0,42 oranında yükselişle 4 bin 998 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,70 ve yüzde 0,30 oranında yükselişle ilerliyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85'le finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,35'le metal, eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksinde 4 bin 950 ve 4 bin 870 seviyeleri destek, 5000 ve 5 bin 100 puanı direnç konumuna bulunuyor.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,13 ile 7 Şubat'tan bu yana en sert düşüşünü kaydederek günü 4 bin 975 puandan tamamladı.

Fed faiz kararını yarın açıklayacak

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağına dikkati çekti.

Son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu aktaran analistler, bu durumun yatırımcıları "bekle-gör" duruşuna yönlendirdiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.