Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

Borsa İstanbul, aralıksız 3 haftadır yatırımcısına kaybettirirken, yeni haftaya da değer kaybıyla başladı. Borsa, haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 18,48 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 4 bin 794 puana geriledi. Endeks, gün içerisinde en yüksek 4 bin 851 puanı, en düşük 4 bin 680 puanı görürken; saat 17:50 itibarıyla yüzde 0,45 oranında yükselişle 4 bin 833 puanda hareket ediyor.



Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 0,90 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,10 düşüşle ve yüzde 0,36 yükselişle oranında düşüyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,09 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,69 ile metal eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4 bin 800 ve 4 bin 700 seviyeleri destek, 4 bin 850 ve 4 bin 900 puan direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,7 değer kaybederek 4 bin 812 puandan kapandı.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Analistler, küresel pay piyasalarının, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yeni haftaya karışık seyirle başladığını ifade etti.

Dün OPEC+ ülkeleri, mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğini açıklamıştı.