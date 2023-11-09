Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

Borsa İstanbul dün günü sınırlı yükselişle tamamlarken, haftanın dördüncü işlem gününe kayıpla başladı. Endekste, yukarı yönlü hareketin devamı için 8000 puan seviyesi; aşağı yönlü harekette ise 7750 seviyeleri izlenecek.

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,76 düşüşle 7801 puandan başlarken; 7738 - 7885 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 17.08 itibarıyla yüzde 0,09 kayıpla 7854 puanda bulundu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 0,95 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,94 ve yüzde 0,22 düşüşle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7760 ve 7700 seviyeleri destek, 7950 ve 8020 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazancıyla 7860 puandan tamamlamıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde yön arayışının devam ettiğini belirterek, Fed yetkililerinin açıklamaları ve Çin'den gelen verilerin de fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.