Borsa İstanbul’da değer kaybı sürüyor

Borsa İstanbul, 2022 yılında reel getiri olarak yatırımcısına tek kazandıran yatırım aracı olurken; yeni yılda yatırımcısının yüzünü güldüremedi. Borsa, ocak ayında yatırımcısına yüzde 9,67 oranında kaybettirirken, şubat ayının ikinci gününde de geriliyor. Endeks, böylelikle 9 gündür aralıksız düşüyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 6,75 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 4 bin 720 puana yükselirken; sonrasında dalgalı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi, gün içerisinde 4 bin 609 puana kadar gerilerken, en yüksek 4 bin 768 puana yükseldi. Endeks saat 10:56 itibarıyla yüzde 1,10 oranında değer kaybında hareket ediyor.

Bankacılık endeksi, açılışta yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,09 ve yüzde 0,75 oranında değer kaybında ilerliyor.

Analistler, bugün ayrıca Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 5,29 değer kaybıyla 4.713,39 puandan tamamladı.

Powell ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını ifade etti

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı.

Karar metninde faiz oranında artışın devam edeceğine işaret edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi.

Powell’ın açıklamaları borsaları destekledi

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarında "şahin" duruşun sürdürülmesine karşın Powell'ın daha yumuşak tondaki açıklamalarının küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

ECB ve BoE kararları takip edilecek

Yatırımcıların odağında bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının bulunduğunu aktaran analistler, her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü, karar sonrası verilecek mesajların önemli olacağını ifade etti.