Borsa İstanbul'da düşüş eğilimi

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 16,57 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5 bin 78 puana yükseldi. Endeks haftanın son işlem gününde 5000 puanın üzerinde hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 5 bin 117, en düşük ise 5 bin 2 puanı gördü. BIST 100 endeksi, saat 17:42 itibarıyla yüzde 1,19 oranında düşüşle 5 bin 52 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,59 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,00 ve yüzde 0,63 yükselişle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5000 seviyesi destek, 5 bin 100 ve 5 bin 200 puan direnç konumuna bulunuyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,22 değer kazanarak 5 bin 61 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurması, temmuz ayında ise faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü vurguladı.