Borsa İstanbul'da düşüş

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününe ise sınırlı yükselişle başladı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 13,20 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 4631 puana çıktı. Endeks sonrasında kararsız bir seyir izlerken, gün içinde en yüksek 4660 puanı, en düşük 4517 puanı gördü. BIST 100 endeksi, saat 15.16 itibarıyla yüzde 0,28 oranında düşüşle 4603 puanda hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,13 yükseliş ve yüzde 0,60 oranında düşüşle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4600 ve 4500 seviyeleri destek, 4650 ve 4750 puan direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,58 değer kaybederek günü 4617 puandan kapatmıştı.

Piyasalarda veri gündemi yoğun

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündeminin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.