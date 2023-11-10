Borsa İstanbul'da düşüş
Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde değer kaybında ilerlerken, haftalık bazda yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.
Borsa İstanbul'da yön arayışı sürerken, yukarı hareketinin devamı için 8000 puan üzerinde kapanışlar takip edilecek.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,04 kayıpla 7838 puandan başladı. 7785 - 7854 bant aralığında işlem gören endeks, saat 16.09 itibarıyla yüzde 0,11 düşüşle 7833 puanda bulundu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,02 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,05 ve yüzde 0,24 düşüşle işlem görüyor.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7950 ve 8020 seviyeleri direnç, 7800 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 7841 puandan tamamlamıştı.