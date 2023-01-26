Borsa İstanbul'da düşüş sürüyor

Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST 100) açılışta önceki kapanışa göre 5,86 puan ve yüzde 0,11 değer kaybederek 5 bin 291 puana gerilerken; sonrasında da değer kaybını sürdürdü. BIST 100 endeksi, bugünkü işlemlerde en yüksek 5 bin 312 puanı, en düşük ise 5 bin 200 puanı gördü. Endeks, saat 14:50 itibarıyla yüzde 0,72 oranında düşüşle 5 bin 258 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi, açılışta yüzde 0,02 artarken, holding endeksi yüzde 0,10 azalış kaydetti. Şu dakikalarda ise, Bankacılık endeksi yüzde 2,68 değer kaybıyla 4 bin 340 puan seviyesinde bulunurken; Holding endeksi, yüzde 1,32 değer kaybında hareket ediyor.

Yılın ilk Enflasyon Raporu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişikliğe gitmediklerini belirterek, "2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk" dedi.

Analistler, TCMB'nin enflasyon tahminlerinde değişiklik olmamasının ardından piyasalarda yön arayışının etkili olduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.