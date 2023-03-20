Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 1'e yakın

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,28 azalış kaybederken, şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,17 ve yüzde 1,18 oranında düşüşle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde 5 bin 100 ve 5000 seviyeler destek, 5 bin 200 puan direnç konumuna bulunuyor.

Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 azalışla 5 bin 136 puandan kapanmıştı.

Gözler Fed'e odaklandı

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyrin öne çıktığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

Öte yandan, Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı bildirildi.