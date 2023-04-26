Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 2,20

Borsa İstanbul, dün günü düşüşle tamamlarken; yeni güne 5000 puanın altında başladı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 5,07 puan ve yüzde 0,10 değer kaybederek 4885 puana geriledi. Borsada, öğleden sonra kayıplar artarken; BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 4901 puanı, en düşük 4749 puanı gördü. Endeks günü yüzde 2,20 oranında düşüşle 4783 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi açılışta, yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,15 azalış kaydederken; kapanışta sırasıyla 1,74 oranında ve 2,31 oranında düşüşle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde 4800 ve 4700 seviyeleri destek, 4980 ve 5050 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,62 değer kaybederek günü 4891 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalar satış ağırlıklı seyir hakim

Analistler, küresel pay piyasalarında, artan resesyon endişeleriyle bir süredir devam eden yön arayışının ardından satış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını ifade ederek, ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.