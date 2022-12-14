Borsa İstanbul'da gong, Platform Turizm için çaldı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Platform Turizm, halka arzda gelen yüksek taleple yaklaşık 450 milyon TL tutarında halka arz geliri ve 630 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir” dedi.

Borsa İstanbul’da gong, Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, “Platform Turizm, halka arzda gelen yüksek taleple yaklaşık 450 milyon TL tutarında halka arz geliri ve 630 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Ergun, şirkete katılan 630 bin yeni ortağın şüphesiz şirkete güç katarken, şirketin sorumluluğunu da arttırdığını belirterek, şunları kaydetti:

“Diğer taraftan, bu yeni ortakların, yani yatırımcıların kendi sorumluluğu nedir? Tüm yatırımcılarımızın, özellikle yeni yatırımcıların, daha da önemlisi genç yatırımcılarımızın finansal okuryazarlıklarını arttırmaları ve ortaklık kültürü ile yatırım yapmalarını bekliyoruz. Bu neden önemli? Çünkü, 2 sene önce yatırımcı sayımız 1,2 milyon iken, bugün 3,4 milyona ulaştı. Sadece 2022 senesinde ilk defa hisse senedi alan yatırımcı sayısı 1 milyon kişiyi aşmıştır. Bu yeni yatırımcıların, yaklaşık üçte biri 20’li yaşlarda, üçte biri 30’lu yaşlarda, kalan üçte biri ise diğer yaş gruplarındadır. Dolayısıyla sermaye piyasalarına yeni gelen genç yatırımcılarımızın finansal okuryazarlıklarını arttırmaları çok büyük önem arz ediyor. Bu halka arz sürecinde emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Platform Turizm'e 'borsamız ailesine hoş geldiniz’ diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum”

Grup bünyesinde 3. halka arz

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat da halka arza ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkürlerini ileterek, daha kurumsal ve şeffaf bir yapıda, karlılıktan ödün vermeden, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.

Bolat, Albayrak Grubu’nun 70'inci yılını kutladıkları 2022'de, grup bünyesinde 3’üncü halka arzı gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ifade ederek, “Platform Turizm’in kurumsallaşmasıyla birlikte organizasyon yapısının güçlenmesi, başarı ve sürekliliğin gelecek nesillere devam ettirilmesini sağlayacak. Halka arz ile birlikte Platform Turizm şirketimiz, yerli ve milli hizmet üretimi hamlesiyle yine ülke ekonomisine değer katmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

2022 yılının ilk 9 ayını 1,1 milyar TL ciro ve 252 milyon TL net kar ile kapattıklarını bildiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplam ciromuz 30 Eylül 2022 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artış kaydetti. Borsada işlem görmeye başladığımız tarihten itibaren 5 yıl boyunca net dağıtılabilir dönem karımızın yüzde 35’ini nakit temettü olarak dağıtacağız. Ayrıca, Albayrak Grubu nezdinde personel ve yolcu taşımacılığı ve filo kiralama faaliyeti, taahhütlerimiz çerçevesinde sadece Platform Turizm tarafından yürütülecek. Toplamda 630 bini aşkın yeni ortağımız, hesap verebilir ve şeffaf şekilde büyüyen, büyürken düzenli temettü alabilecekleri bir şirkete ortak oldu.”

3,7 kat talep geldi

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise halka arzlar konusunda en yoğun çalışan kurumlardan biri olarak, her halka arzı başarıyla ve en yüksek katılımlı olacak şekilde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, “Yatırımcılar ve sektör nezdinde güvenilir ve istikrarlı yapımız ile aracılığını gerçekleştirdiğimiz halka arzlarımızı başarıyla tamamlamaya devam ediyoruz. 2022 yılındaki 5’nci halka arzımız Platform Turizm, yatırımcıların yoğun katılımıyla 2022 yılının en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan halka arzı oldu. Platform Turizm’in halka arzında yaklaşık 630 bin yatırımcıdan 3,7 kat talep geldi. Halka arzın başarıyla tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşarken, katılım sağlayan tüm yatırımcılarımızla birlikte süreçte emeği geçen başta Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreni ile birlikte Platform Turizm payları, “#PLTUR” işlem kodu ile BIST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

24 milyon 750 bin adet pay sermaye artırımı ve 24 milyon 750 bin adet pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 49 milyon 500 bin adet Platform Turizm payları, İnfo Yatırım aracılığıyla hisse başına 9,10 TL’den arz edildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 450,5 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 20,22 olarak gerçekleşti.