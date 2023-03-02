Borsa İstanbul'da günlük kayıp yüzde 1'i aştı

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 3,43 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 5 bin 319 puana geriledi. BIST 100 endeksi, gün içerisinde 5 bin 256 puan ile 5 bin 352 puan arasında hareket ederken; günü yüzde 1,15 oranında düşüşle 5 bin 261 puan seviyesinden tamamladı.

Bankacılık endeksi, kapanışta yüzde 1,03 oranında değer kazanırken; holding endeksinde değer değişimi olmadı.

BIST 100 endeksinde, teknik açıdan 5 bin 340 ve 5 bin 450 seviyeleri direnç, 5 bin 250 ve 5 bin 100 puan destek konumunda bulunuyor.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,63 artışla 5 bin 322 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda oynaklık sürebilir

Analistler, merkez bankalarının faiz oranlarını artırmaya devam edeceği endişelerinin, Çin ve ABD ekonomilerindeki ilerleme paralelinde küresel resesyon riskinin azaldığına yönelik iyimserliği törpülediğini belirterek, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,03 ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini test ettiğini anımsatan analistler, Avrupa'da da tahvil faizlerinde yükselişin sürmesinin risk iştahını azalttığını kaydetti.