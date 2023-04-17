Borsa İstanbul'da kararsız seyir

Borsa İstanbul, geçtiğimiz iki hafta yatırımcısına kazandırırken, yeni haftaya da yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 19,13 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 5 bin 112 puana çıktı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5120 puanı, en düşük 5068 puanı görürken; saat 10:18 itibarıyla yüzde 0,38 oranında düşüşle 5078 puanda işlem görüyor.

Açıışta, bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,04 yükseliş ve yüzde 0,61 oranında düşüşle hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,09 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5150 ve 5200 seviyeleri direnç, 5050 ve 5000 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kaybederek günü 5 bin 92 puandan kapattı.

Küresel piyasalarda temkinli başlangıç

Analistler, küresel pay piyasalarının merkez bankalarının faiz artırımlarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerinin artmasıyla yeni haftaya temkinli başladığını bildirdi.