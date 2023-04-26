Borsa İstanbul'da kararsız seyir

Borsa İstanbul, dün günü düşüşle tamamlarken; yeni güne 5000 puanın altında başladı. Borsa kararsız bir seyir izlerken, negatif ve pozitif tarafta hareket ediyor. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 5,07 puan ve yüzde 0,10 değer kaybederek 4885 puana geriledi. Borsa İstanbul, gün içerisinde en yüksek 4901 puanı, en düşük 4862 puanı görürken; saat 10.17 itibarıyla yüzde 0,53 oranında düşüşle 4865 puanda bulunuyor.

Bankacılık endeksi açılışta, yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,15 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla 0,48 oranında yükselişle ve 0,68 oranında düşüşle işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,45 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksinde 4800 ve 4700 seviyeleri destek, 4980 ve 5050 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,62 değer kaybederek günü 4891 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalar satış ağırlıklı seyir hakim

Analistler, küresel pay piyasalarında, artan resesyon endişeleriyle bir süredir devam eden yön arayışının ardından satış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını ifade ederek, ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.