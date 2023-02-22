Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 1'i aştı

İSTANBUL EKONOMİ

Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST 100), dün gün içerisinde yüzde 2'nin üzerinde primli seyrederken, günü yatay seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0,27 oranında yükselişle 5 bin 163 puandan başladı. BIST 100 endeksi sonrasında yönünü aşağı çevirirken, gün içerisinde kayıp yüzde 1'in üzerine çıktı. Endeks, saat 16:31 itibarıyla yüzde 1,68 oranında düşüşle 5 bin 61 puanda hareket etti. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5 bin 174 puanı, en düşük ise 5 bin 57 puanı gördü.

Bankacılık endeksi, açılışta yüzde 0,04 düşüşle 4 bin 65 puanda hareket ederken; şu dakikalarda borsadan pozitif ayrışarak yüzde 0,94 oranında yükselişle 4 bin 104 puandan işlem gördü.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 250 seviyesi direnç, 5 bin 100 ve 5 bin puan destek konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, yüzde 0,01 değer kazanarak günü 5 bin 149 puandan tamamlamıştı. Toplam işlem hacmi 85,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda risk iştahı düşük

Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin karışık bir tablo ortaya koyması ile para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahının da düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, bankanın bugün açıklanacak toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını kaydetti.