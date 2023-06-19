Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşti: 5200 puan kritik

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, 3 hafta aralıksız yükselişten sonra geçen haftayı değer kaybıyla tamamlarken; yeni haftada yurt içi piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kritik faiz kararını takip edecek. EKONOMİ Gazetesi ile tahminlerini paylaşan uzmanların öngörüleri, politika faizinin yüzde 20-25 seviyesine çıkarılacağına işaret ediyor.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 10,00 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 5485 puana yükselirken, sonra kayba yöneldi ve kapanış saatine doğru düşüşler derinleşti. Uzmanlar, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’la bankacılar arasındaki toplantının ertelenmesi ve güçlü faiz artırımı gelmeyebileceğine yönelik beklentilerin şekil kazanması ile piyasada bugün satış ağırlıklı bir ortam oluştuğunu belirtiyor. Aynı zamanda, BIST 100 endeksinde 5200 puanın kritik olduğuna dikkat çekilirken; bu seviyenin üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş eğiliminin devamı bekleniyor.

Endeks gün içinde 5269 - 5485 bant aralığında hareket ederken; kapanışta yüzde 3,77 oranında düşüşle 5269 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,14 artış gösterirken; daha sonra negatif tarafa geçti. Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3'ü aşarken, gün sonunda yüzde 3,46 oranında geriledi. Holding endeksi ise günü yüzde 3,73 oranında kayıpla tamamladı.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,36 değer kaybederek günü 5475 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalar Powell'ın konuşmasını takip edecek

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin cuma günü yaptığı açıklamalardaki "şahin" ton, pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun hareket etmemesinin rahatsız edici olduğunu, muhtemelen biraz daha sıkılaşmanın gerekeceğini söyledi.