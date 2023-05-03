Borsa İstanbul'da kayıplar sertleşti

Şenay ZEREN

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kalırken, Borsa İstanbul'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz iki ayda yatırımcısına kaybettiren Borsa, mayıs ayına da kötü başladı. BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem günü olan bugünde 4311 puana kadar gerileyerek, 4 Kasım 2022 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Analistler Borsada yaşanan satış ağırlıklı seyirde; Cumhurbaşkalığı seçiminin ikinci tura kalabilme ihtimalinin, yükselen mevduat faiz oranlarının etkili olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

BIST 100 endeksinde kayıp, gün içinde yüzde 4'ü aşarken, öğlenden sonra kayıplarının bir kısmını geri verdi. BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 4534 puanı görürken, en düşük 4311 puana kadar geriledi. Endeks, saat 14.58 itibarıyla yüzde 1,57 oranında düşüşle 4433 puanda hareket etti.

Borsada genele yayına bir düşüş hakim görülürken; bankacılık endeksi şu dakikalarda yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 1,16 oranında düşüşle işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,42 değer kaybederek günü 4506 puandan kapattı.

Faizlerde yaşanan artış büyük satışları tetikledi

Gökhan Uskuay - Allbatross Portföy Yönetimi Fon Yöneticisi

Döviz para piyasasında yaşanan sıkıntılar, dövize yönelik talebi kısmak sonucunda TL likiditenin kısılması sonucunda yüzde 15 olan gecelik fonlama faizleri mevduat faizi olan yüzde 30’a kadar ulaştı. Yüzde 15 faiz artışı doğrudan borsada kredi maliyetlerinin artması anlamına geliyor. Yıllık yüzde 60 kredi faizine göre aylık yüzde 5 taşıma maliyeti getirmekte.

Tatiller nedeniyle son iki haftada likidite sıkışıklığı hayli arttı; kimi kredi kapatıp, kimi likidite yaratmak hisse senedi satıp vadeli pozisyon ile nakit yarattı. Bugün sabah hisselerde yine devre kesiciler görsek bile 2 hafta aradan sonra para piyasasında oranların düştüğünü görüyoruz. Son bir haftada büyük satışları tetikleyen faizlerde yaşanan artış olmuştu, Takasbank Para Piyasası'nda (TPP) yüzde 15 kaldığı noktada bu büyük düşüşün kısa vadeli tepkisini görebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu düşüş orta vadeli de büyük bir fırsat yarattığı kanaatindeyiz.

Satışların hızlanmasında seçimin ikinci tura kalabileceği algılamaları var

Seda Yalçınkaya – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Borsa endeksi son üç gündür satıcılı eğilimini hızlandırdı. Böylelikle BIST 100 endeksi yılın başından bu yana yüzde 20.2 düşüş gösterdi. Şu an borsada risk alma iştahı oldukça zayıf. Seçim fiyatlamasının getirdiği belirsizlik piyasada hakimiyetini gösteriyor. Muhtemelen son üç gündür satışların hız kazanmasında seçimin ikinci tura kalabileceğine yönelik algılamalar bulunuyor olabilir. Düşüş eğiliminde en çok kısa vadeli yatırımcı zarar görür. Böyle bir ortamda kısa vadede hareket etmek zordur. Dolayısıyla seçim sonlanana kadar kısa vadeli, riskli ve kredili işlem yapmak sakıncalı olabilir.

Bilanço fiyatlamaları geri planda kaldı

Şu an 2023 yılı ilk çeyreğe ilişkin bilançoları karşılıyoruz. Ancak bilanço fiyatlaması oldukça geri planda kalmış durumda. Dolayısıyla borsa endeksinde oluşacak yukarı yönlü eğilim için bir hikaye ve istek yok gibi görünüyor. Buna karşın endeks teknik olarak 200 günlük ortalaması olan 4340 seviyesine doğru gerilemiş durumda. Bugün buralardan tepki arayışı var gibi görünüyor. Kısa vadeli tepki hareketleri elbette ki hızlı düşüşlerden sonra izlenebilir. Bir düzeltme eğilimi görmemiz mümkün. Ancak seçim sonuçlanmadan net bir ortam da oluşmasını beklemiyoruz. Bu düşüş eğilimi sonlanıp, flu ortam dağıldığında şu an beklenti üzeri güçlü açıklanan bilançolar, hikayesi olan şirket hisseleri alım fırsatı sunacaktır. Şimdilik daha sakin ve bir miktar nakitte kalmakta fayda olabilir.

Küresel piyasalarda gözler Fed'de

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarında, Banka'nın, politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

Politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çeken analistler, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.