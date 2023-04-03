Borsa İstanbul'da negatif seyir

Borsa İstanbul, aralıksız 3 haftadır yatırımcısına kaybettirirken, yeni haftaya da değer kaybıyla başladı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 18,48 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 4 bin 794 puana geriledi. Endeks, gün içerisinde en yüksek 4 bin 816 puanı, en düşük 4 bin 765 puanı görürken; saat 10:37 itibarıyla yüzde 0,99 oranında düşüşle 4 bin 765 puanda hareket ediyor.



Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 0,90 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,23 ve yüzde 1,45 oranında düşüyor. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile madencilik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4 bin 800 ve 4 bin 700 seviyeleri destek, 4 bin 850 ve 4 bin 900 puan direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,7 değer kaybederek 4 bin 812 puandan kapandı.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Analistler, küresel pay piyasalarının, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yeni haftaya karışık seyirle başladığını ifade etti.

Dün OPEC+ ülkeleri, mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğini açıklamıştı.