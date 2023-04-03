  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Finans
  3. Borsa İstanbul'da negatif seyir
Takip Et

Borsa İstanbul'da negatif seyir

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 azalışla 4 bin 794 puandan başlarken, değer kaybı devam ediyor. Bankacılık endeksi ise, yüzde 2'nin üzerinde kayıpta.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Borsa İstanbul, aralıksız 3 haftadır yatırımcısına kaybettirirken, yeni haftaya da değer kaybıyla başladı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 18,48 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 4 bin 794 puana geriledi. Endeks, gün içerisinde en yüksek 4 bin 816 puanı, en düşük 4 bin 765 puanı görürken; saat 10:37 itibarıyla yüzde 0,99 oranında düşüşle 4 bin 765 puanda hareket ediyor.
 
Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 0,90 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,23 ve yüzde 1,45 oranında düşüyor. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile madencilik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4 bin 800 ve 4 bin 700 seviyeleri destek, 4 bin 850 ve 4 bin 900 puan direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,7 değer kaybederek 4 bin 812 puandan kapandı.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Analistler, küresel pay piyasalarının, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yeni haftaya karışık seyirle başladığını ifade etti.

Dün OPEC+ ülkeleri, mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğini açıklamıştı.

İSO Türkiye İmalat PMI martta 50,9’a yükseldiİSO Türkiye İmalat PMI martta 50,9’a yükseldiEkonomi

 