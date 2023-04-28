Borsa İstanbul'da negatif seyir

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 7,76 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 4797 puana çıktı. Borsa sonrasında negatif tarafa geçerken, gün içerisinde en yüksek 4808, en düşük ise 4743 puanı gördü. BIST 100 endeksi saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,82 oranında düşüşle 4751 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,23 ve yüzde 0,44 oranında düşüşle işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 1,43 ile metal, eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4750 ve 4650 seviyeleri destek, 4800 ve 4900 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak günü 4789 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğunlaşan bilanço döneminde özellikle ABD'li şirketlerin piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını olumlu etkilediğini ifade ederek, ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini anımsattı.