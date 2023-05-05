Borsa İstanbul'da negatif seyir

Borsa İstanbul, geçtiğimiz 17 haftanın 10 haftasını değer kaybıyla tamamlarken, içinde bulunduğumuz haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 2,95 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 4481 puana geriledi. Endeks, gün içinde en yüksek 4496 puanı, en düşük 4453 puanı görürken, saat 10.18 itibarıyla yüzde 0,77 düşüşle 4450 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,32 ve yüzde 0,62 puanda işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4450 ve 4400 seviyeleri destek, 4500 ve 4600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün 4440-4580 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kaybederek günü 4484 puandan kapattı.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin risklerle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi ABD'de yeniden etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.