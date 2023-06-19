Borsa İstanbul'da negatif seyir

Borsa İstanbul, 3 hafta aralıksız yükselişten sonra geçen haftayı değer kaybıyla tamamlarken; yeni haftada yurt içi piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kritik faiz kararını takip edecek. EKONOMİ Gazetesi ile tahminlerini paylaşan uzmanların öngörüleri, politika faizinin yüzde 20-25 seviyesine çıkarılacağına işaret ediyor.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 10,00 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 5485 puana yükselirken, sonra kayba yöneldi. Endeks gün içinde 5359 - 5485 bant aralığında hareket ederken; saat 14.24 itibarıyla yüzde 1,95 oranında düşüşle 5369 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5450 ve 5350 seviyeleri destek, 5500 ve 5600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,14 artış gösterirken; daha sonra negatif tarafa geçti ve şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,26 ve yüzde 2.11 oranında düşüşle hareket ediyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,36 değer kaybederek günü 5475 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalar Powell'ın konuşmasını takip edecek

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin cuma günü yaptığı açıklamalardaki "şahin" ton, pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun hareket etmemesinin rahatsız edici olduğunu, muhtemelen biraz daha sıkılaşmanın gerekeceğini söyledi.