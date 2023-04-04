Borsa İstanbul'da pozitif seyir

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 2,97 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 4 bin 842 puana çıktı. Borsada yukarı yönlü hareket devam ederken, BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 4 bin 885 puanı, en düşük ise 4 bin 830 puanı gördü. Endeks, saat 10:30 itibarıyla yüzde 1,07 oranında yükselişle 4 bin 891 puanda hareket etti.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,10 ve yüzde 0,80 puanlık yükselişle işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 0,88 ile spor oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 4 bin 900 ve 5000 seviyeleri direnç, 4 bin 800 ve 4 bin 750 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün 4.680-4.850 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazanarak 4 bin 839 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yön bulmakta zorlandığını söyledi.