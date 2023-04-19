Borsa İstanbul'da pozitif seyir

Borsa İstanbul, dün günü değer kaybıyla tamamlarken, endeks 5000 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 7,66 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5026 puana çıktı. Endeks gün içerisinde en yüksek 5045 puanı, en düşük ise 5024 puanı görürken; saat 10.21 itibarıyla yüzde 0,39 oranında yükselişle 5039 puanda işlem görüyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,06 ve yüzde 0,32 oranında yükselişle hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,34 ile spor oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5000 ve 4980 seviyeleri destek, 5050 ve 5150 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,80 değer kaybederek günü 5018 puandan kapatmıştı.

Fed'in şahin duruşu beklenenden uzun sürebilir

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ile yoğunlaşan bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıklarla yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Fed üyeleri sözle yönlendirmelerine devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde hala yüksek seyrettiğine işaret eden son verilerin ardından faiz artırımlarının sürmesi gerektiğini belirtti. Bullard, ABD ekonomisinin resesyona gittiği görüşlerine de karşı çıktı.

ABD ekonomisinde soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde alınan güçlü sinyallerin "şahin" politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişesiyle varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran analistler, bu durumun Fed'in politika alanını da daralttığını bildirdi.