Borsa İstanbul'da primli seyir

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 0,36 puan ve yüzde 19,51 değer kazanarak 5 bin 457 puana yükseldi. BIST 100 endeksi, saat 10:10 itibarıyla yüzde 0,51 oranında yükselişle 5 bin 465 puanda hareket ediyor. Bankacılık endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 2,10 oranında düşüşle 4 bin 495 puanda bulunuyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 düşüş, holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi teknik açıdan 5 bin 340 ve 5 bin 200 seviyesi destek, 5 bin 500 ve 5 bin 600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 1,05 artışla 5.438,38 puandan kapandı.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Analistler, dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle küresel piyasaların karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün de Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.