Borsa İstanbul'da primli seyir

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 0,39 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 4 bin 920 puana çıktı. BIST 100 endeksi, bugün içerisinde en yüksek 4 bin 943 puanı, en düşük ise 4 bin 920 puanı görürken; saat 10:12 itibarıyla yüzde 0,40 oranında yükselişle 4 bin 939 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,09 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,38 ve yüzde 0,52 yükselişle işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 0,48 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4900 ve 4850 seviyeleri destek, 5000 ve 5050 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 değer kaybederek günü 4919 puandan kapatmıştı.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretlerin, ülke ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendirmesiyle küresel pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.