Borsa İstanbul'da satıcılı seyir hakim

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe 0,14 azalışla 5 bin 396 puandan başlarken; gün içerisinde kayıplar yüzde 1'i aştı. BIST 100 endeksi, en düşük 5 bin 244 puanı, en yüksek ise 5 bin 438 puanı görürken; saat 16:08 itibarıyla yüzde 1,21 oranında kayıpla 5 bin 338 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1,99 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,95 düşüş kaydetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikle dün etkili olan pozitif havanın, bugün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileriyle yerini karışık bir seyre bıraktığını bildirdi.

İmalat sanayi PMI Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere'de 50'nin altında kalarak daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 ve 5.300 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.