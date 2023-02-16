Borsa İstanbul’da sert yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul’un aldığı bir dizi tedbirler sonrası dün işlemlere yeniden başlarken, Borsada sert yükselişlerin yaşandığı bir gün oldu. Borsada dün tüm sektör endeksleri kazandırırken; en çok kazandıran endeks, yüzde 9,99 ile iletişim ve madencilik oldu. Borsa bugün de güne sert yükselişle başlarken, açılışta BIST 100 endeksi yüzde 7,29 değer kazancıyla 5 bin 311 puan oldu. Endeks böylelikle yeniden 5 bin puanun üzerine çıkarken; 25 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 5 bin 320 puanı görürken; saat 10:20 itibarıyla yüzde 4,95 yükselişle 5 bin 195 puanda bulunuyor.

Açılışta tüm endeksler yükselirken; Bankacılık endeksi güne yüzde 8,10 oranında yükselişle, Holding endeksi ise 6,60 değer kazancıyla başladı. Şu dakikalarda Bankacılık endeksi, yüzde 6,36 oranında yükselişle 4 bin 316 puanda; Holding endeksi ise, yüzde 3,55 değer artışıyla 4 bin 589 puanda bulunuyor.

Borsada işlem gören şirketlerin 22 milyar lirayı aşan hisse geri alım programlarını açıklaması yakından takip edilmeyi sürdürürken, alınan tedbirlerin Türk lirası varlıklarına olan ilgiyi artırması bekleniyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 4 bin 750 ve 4 bin 600 seviyelerinin destek, 5 bin 100 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli olan ve Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından yaşanan sert kayıplar sonrası Borsa İstanbul, 8 Şubat Çarşamba günü kapatılmış ve dün yeniden işleme açılmıştı. 8 Şubat’ta yapılan işlemler de iptal edilmişti.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 9,88 değer kazanarak 4 bin 950 puandan tamamlamıştı. Endeks, önceki kapanışa göre 445,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.