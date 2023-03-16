Borsa İstanbul'da seyir yukarı yönlü

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 36,65 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 5 bin 158 puana yükseldi. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5 bin 216 puanı, en düşük ise 5 bin 137 puanı gördü. BIST 100 endeksi, saat 12:16 itibarıyla yüzde 1,49 oranında yükselişle 5 bin 197 puanda hareket ediyor.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,75 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,85 ve yüzde 1,43 oranında değer kazanıyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 0,20 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi teknik açıdan, 5 bin 100 ve 5 bin seviyeleri destek, 5 bin 200 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün, düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,65 azalışla 5 bin 121 puandan kapandı.

Gözler ECB faiz kararında

Analistler, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla küresel risk iştahının toparlandığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülüyor.