Borsa İstanbul'da sınırlı yükseliş

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 0,36 puan ve yüzde 19,51 değer kazanarak 5 bin 457 puana yükseldi. BIST 100 endeksi, 23 Ocak'tan bu yana ilk kez 5 bin 500 puanın üzerini görürken; gün içerisinde en yüksek 5 bin 503 puanı, en düşük ise 5 bin 431 puanda hareket etti. Endeks, kapanışta yüzde 0,14 değer kazancıyla 5 bin 446 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi, bugün içerisinde dalgalı bir seyir izlerken; günü yüzde 0,43 oranında düşüşle 5 bin 72 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi teknik açıdan 5 bin 340 ve 5 bin 200 seviyesi destek, 5 bin 500 ve 5 bin 600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 1,05 artışla 5 bin 438 puandan kapandı.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Analistler, dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle küresel piyasaların karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün de Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.