Borsa İstanbul’da sular durulmuyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul yüzde 9,67 düşüşle kapattığı yılın ilk ayının ardından şubat ayına da negatif başladı.

İyi gelen bilançolara rağmen bankacılık endeksinin başı çektiği düşüş hareketi borsada tüm endekslere yayıldı. Borsa İstanbul BİST100 endeksi yüzde 2’nin üzerinde kayıpla gün içerisinde 4849 puana kadar geriledi. Endeks saat 15:00 itibariyle 4913 seviyesinde yer aldı.

Bankacılık endeksinde kayıplar yüzde 3’ü aşarken, beklentilerin üzerinde kar açıklayan Akbank hisselerinde saat 12:54’te devre kesici çalıştı. Akbank hisseleri yüzde 3.3 düşüşle 16,40 liraya geriledi.

Bir süredir tavan tavan yükselişini sürdüren halka arz sonrası işleme başlayan şirket hisseleri de bugün taban seviyeye indiler. Uzmanlar bir panik satışı ve kar realizasyonunun endekslere hakim olduğunu dile getirirken yeni gelen yatırımcının ocak boyunca düşüşün ardından bir panik hareketi yaşamış olabileceğine dikkat çekti.

Teknik açıdan 4600 seviyesinin altında kapanış olmadığı takdirde geri gelebilecek tepkiler olabileceğini söyleyen uzmanlar; 4600 altında kapanışta ise, düşüş trendinin uzun soluklu sürebileceği uyarısını yaptı.

Öte yandan Borsa İstanbul, DENGE, GESAN, SKTAS ve TEKTU'nun hisse senedine 1 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı getirdi.

Fed'den gelen mesajlar takip edilecek

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Türkiye saati ile 22:00'de açıklanacak olan karardan, 25 baz puan faiz artırımı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

22:30'da gerçekleşecek olan Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, piyasaların yön bulması açısından önemli olacak. Powell'ın konuşmasında ileriki dönemde izleyecekleri faiz politikasına ait mesajlar aranacak.