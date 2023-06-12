Borsa İstanbul'da tüm zamanların zirvesi

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasa volatil bir haftayı geride bırakırken, kur ve gram altın haftaya yeni zirvelerle başladı. Borsa İstanbul ise, gün içinde 5725 puana kadar yükselerek tarihi rekorunu gördü.

Piyasalar, önümüzdeki günlerde ekonomi politikasındaki uygulamalarda neler yapılacağını ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk toplantısındaki adımını yakından takip edecek.

Borsa İstanbul'da tarihi rekor

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 0,84 artışla 5673 puandan başlarken, sonrasında değer kazancını sürdürdü ve endeks 5725 puana kadar yükselerek gün içi tarihi zirvesini yeniledi. BIST 100 endeksi, saat 11.02 itibarıyla yüzde 1,66 oranında yükselişle 5720 puanda işlem görüyor.

Bankacılık endeksi, haftaya yüzde 0,51 oranında yükselişle başlarken, şu dakikalarda yüzde 0,69 oranında yükselişle 5026 puanda hareket ediyor.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Aselsan, Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom ve Kardemir oldu.

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz cuma günü yüzde 1,31 değer kazancıyla günü 5626 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmişti.

Dolarda yükseliş sürüyor

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 23,38 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe tarihi rekorla başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasada yeni zirvesini 23,7625 TL'ye taşıdı. Dolar, saat 11.04 itibarıyla yüzde 1,13 artışla 23,6476 TL'de bulundu.

Euro/TL, sığ piyasada 25,5333 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 1,40 oranında primle 25,5091 TL'de hareket ediyor.

Gram altında rekor üstüne rekor

Altının gram fiyatı, dolarTL'deki yükselişin desteğiyle tarihi rekorunu 1497 TL'ye taşıdı. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 11.05 itibarıyla yüzde 1,25 oranında artışla 1492 TL'de alıcı buldu.

Altının ons fiyatı, kararsız bir seyir izlenirken; şu sıralarda yüzde 0,13 oranında yükselişle 1963 dolarda işlem görüyor.