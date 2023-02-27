Borsa İstanbul'da 'TVF' yükselişi

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,35 yükselişle 5 bin 76 puanda hareket etti. Endeks sonrasında değer kaybına yönelerek 17 Şubat'tan bu yana ilk kez 5 bin puan seviyesinin altını test ederken, tekrar yönünü yukarı çevirdi. Borsa'nın değer kazancında, Türkiye Varlık Fonu'nun hisse senedi piyasasını desteklemeye yönelik olarak borsa yatırım fonları (BYF) aracılığıyla borsaya destek vermeyi planladığı haberi etkili oldu.

BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 5 bin 153 puanı görürken, en düşük ise 4 bin 980 puana kadar geriledi. BIST 100 endeksi, saat 16:23 itibarıyla yüzde 1,67 oranında yükselişle 5 bin 143 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi güne, yüzde 1,21 oranında yükselişle 4 bin 105 puandan başladı. Şu dakikalarda ise yüzde 3,00 oranında yükselişle 4 bin 178 puanda işlem görüyor. Bankacılık endeksindeki yükselişte, Akbank'ın bugün açıkladığı kar payı dağıtma kararı etkili oldu. Banka, hisse başına 1,73 TL brüt kar payı teklifinin Genel Kurul’da görüşüleceğini bildirdi.

BIST 100 endeksinde, teknik açıdan 5 bin 50 ve 5 bin seviyeleri destek, 5 bin 100 ve 5 bin 150 puan direnç konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,54 değer kaybederek günü 5 bin 58 puandan tamamlamıştı. Toplam işlem hacmi 71,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu hafta makroekonomik veriler takip edilecek

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin güçlendiğini belirterek, açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerin de piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Bu hafta yurt içinde büyüme, enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında olacağını söyleyen analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretiminin takip edileceğini dile getirdi.