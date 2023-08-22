Borsa İstanbul'da volatil seyir

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kur korumalı mevduatı (KKM) azalmaya yönelik atılan adımlar sonrası, Borsa İstanbul volatil bir seyir geçirken, dikkatler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Güne yüzde 0,76 yükselişle 7856 puandan başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi, tarihinde ilk kez 7900 puanı aşarak 8000 puana yaklaştı ve gün içi rekorunu 7902 puana taşıdı. Ancak, sonrasında satıcılı seyre yöneldi. BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 0,33 düşüşle 7771 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksinde ise, kayıplar derinleşti. Haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0,86 primle başlayan endeks, sonrasında kayba yöneldi; gün sonunda ise yüzde 2,59 kayıpla 6769 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksi teknik açıdan 7870 ve 8000 seviyeleri direnç, 7700 ve 7.600 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolar, 27,27 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,27 TL'ye kadar yükseldi. Kur, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla ise, yüzde 0,20 artışla 27,19 TL'de hareket etti. Euro, 7 iş günü aradan sonra sığ piyasada yeniden 30 TL'nin üzerini görürken; aynı dakikalarda yüzde 0,16 düşüşle 29,54 TL'de işlem gördü.

Gram altında primli seyir

Altının gram fiyatı bugünkü işlemlerde en yüksek 1665 lirayı görürken, dolar/TL ve ons altındaki değer kazancından destek aldı. Gram altın saat 17.30 itibarıyla ise, yüzde 0,34 artışla 1659 liradan alıcı buldu.