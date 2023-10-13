Borsa İstanbul'da volatil seyir

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul hafta boyunca volatil bir seyir izlerken; bugün jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle satışlar derinleşti. BIST 100 endeksi, bugünkü işlemlerde düşüşün hızlanmasıyla yeniden 8100 puanın altına sarkarken, kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla 8100 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Uzmanlar, endekste teknik olarak 8100 seviyesinin önemli bir destek olduğuna dikkat çekerken; bu desteğin kırılması halinde endekste düşüşlerin hızlanabileceği belirtiliyor.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların ne kadar süreceği piyasaları etkilemeye devam ederken; savaşın bölgeye yayılabileceğine yönelik endişelerin artmasıyla satışlar derinleşti.

8071 - 8242 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 1,77 oranında düşüşle 8113 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksi ise, sert satıcılı seyretti. Gün içinde kayıp yüzde 4'e yaklaşırken; kapanışta yüzde 3,41 oranında düşüşle 8359 puanda bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8400 ve 8550 seviyeleri direnç, 8200 ve 8080 puan destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı düştü

Küresel pay piyasaları, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişeleriyle negatif seyrediyor.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında gelecek döneme ilişkin endişelerin hala güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi.

Buna göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı, çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırırken, risk iştahı önemli oranda azaldı.