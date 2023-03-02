Borsa İstanbul'da yatay seyir

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 3,43 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 5 bin 319 puana geriledi. BIST 100 endeksi şu dakikalarda da yatay seyrini sürdürürken, saat 10:42 itibarıyla yüzde 0,06 oranında düşüşle 5 bin 310 puanda hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79'la metal eşya, makina, en çok kaybettiren yüzde 2,95'le ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksinde, teknik açıdan 5 bin 340 ve 5 bin 450 seviyeleri direnç, 5 bin 250 ve 5 bin 100 puan destek konumunda bulunuyor.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,63 artışla 5 bin 322 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının faiz oranlarını artırmaya devam edeceği endişelerinin, Çin ve ABD ekonomilerindeki ilerleme paralelinde küresel resesyon riskinin azaldığına yönelik iyimserliği törpülediğini belirterek, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,03 ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini test ettiğini anımsatan analistler, Avrupa'da da tahvil faizlerinde yükselişin sürmesinin risk iştahını azalttığını kaydetti.