Borsa İstanbul'da yatay seyir

Borsa İstanbul 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 3,02 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 5 bin 378 puana geriledi. BIST 100 endeksi sonrasında yatay seyrini sürdürürken, saat 10:21 itibarıyla yüzde 0,08 oranında düşüşle 5 bin 376 puanda hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,05 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile taş, toprak, en çok gerileyen yüzde 0,96 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksinde 5 bin 340 ve 5 bin 200 seviyesi destek, 5 bin 500 ve 5 bin 600 puan direnç konumunda bulunuyor.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 0,19 azalışla 5 bin 381 puandan kapandı.

Piyasalarda oynaklık sürebilir

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senato'sunda yaptığı açıklamalarında şahin tonun öne çıkmasıyla küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlediğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Powell'ın açıklamalarının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

Powell'ın bugün de Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalarla birlikte ülkede ADP özel sektör istihdamı ve açık iş sayısı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydeden analistler, piyasalardaki oynaklığın devam edebileceğini söyledi.