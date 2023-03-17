Borsa İstanbul'da yukarı yönlü seyir

Borsa İstanbul 4 işlem günü aradan sonra, dün günü değer kazancıyla tamamlarken, haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 48,11 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 5 bin 277 puana yükseldi. Borsada sabah ilk işlemlerde alıcı bir seyir hakimken, endeks gün içerisinde en yüksek 5 bin 291 puanı, en düşük ise 5 bin 261 puanı gördü. BIST 100 endeksi, saat 10:33 itibarıyla yüzde 0,66 oranında yükselişle 5 bin 264 puandan işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,14 ve yüzde 0,29 oranında değer kazancında ilerliyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38'le ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,59'la menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5 bin 300 ve 5 bin 340 seviyeleri direnç, 5 bin 200 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 artışla 5 bin 229 puandan kapandı.

Küresel piyasalarda risk iştahı yükseliyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık krizine ilişkin sıkıntıların büyük oranda giderildiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Dün, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

ABD'de enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminlerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, ayrıca Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.