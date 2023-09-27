Borsa İstanbul'da yukarı yönlü seyir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi kâr satışları yaşanan ve 8000 puanın altına sarkan Borsa İstanbul, TCMB sonrası yeniden 8000 puanın üzerine çıktı ve aralıksız 4 işlem günü 8000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,40 değer kazanarak 8275 puana çıkarken; 8214 - 8298 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 11.46 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 8255 puanda işlem gördü.

Açılışta Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,26 ve yüzde 0,67 primle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8300 ve 8400 seviyesi direnç, 8200 ve 8100 puan destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalar karışık

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün zayıf gelen ABD verilerinin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi'nin, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldığını hatırlatan analistler, endeksin bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde ise bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Ayrıca, Türkiye'nin, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihraç edeceği açıklandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, "Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır." denildi.