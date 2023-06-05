Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul yeni haftaya pozitif görünümün devamıyla başladı. Ekonomide direksiyona Mehmet Şimşek'in geçeceği beklentisiyle son dönemde yükselişini hızlandıran BIST 100, açıklanan kabine sonrası bu trendini koruyor.

BIST 100 Endeksi, yeni kabine sonrası, açılışını yüzde 2.3 primle 5233 puandan gerçekleştirdi. Endeks cuma gününü yüzde 3.1’lik artışla 5115 seviyesinde kapanırken, haftalık değer artışı yüzde 12'ye ulaşmıştı.

BIST 100 endeksi 5000 puan üzerindeki seyrini sürdürürken, haftanın ilk işlem gününde 5204-5247 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 10.49 itibarıyla yüzde 2,48 yükselişle 5241 puanda bulunuyor.

Bankacılık endeksi, açılışta yüzde 3,57 oranında artış sağlarken; şu dakikalarda yüzde 0,85 değer kazancıyla 4732 puanda bulunuyor.

Ata Yatırım, ekonomi kadrolarının yenilenmesi ve normalleşme teması ile ilk hedefin 5.200 seviyesi olduğunu paylaştı. Dolar kurunun mevcut seviyesiyle 5.350-5.400 aralığına kadar yükselişin mümkün göründüğü belirtilirken, "Şu aşamada 5.000 seviyesinin altına bir geri çekilme beklemeyiz. Kur/faiz dengeleri oturdukça borsanın yukarı potansiyeli de netleşecektir" değerlendirmesi yapıldı.

Piyasalar artık, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek'e eşlik edecek ekonomi kadrolarının açıklanmasını bekliyor.

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

Dolar/TL, cuma gününü 20,95 TL'den tamamlarken, yeni haftada Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21,32 TL'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. Kur, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,98 oranında yükselişle 21,1569 TL'de işlem gördü.

Euro/TL'de yeni haftaya tarihi zirvesini yenileyerek başladı. Euro, sığ piyasada 22,9920 TL'ye kadar çıkarak rekorunu yenilerken, şu dakikalarda yüzde 1,01 artışla 22,6822 TL'de hareket ediyor.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada fark 2 kuruşa kadar düştü. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 21,15 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 21,17 TL.

Türkiye'nin CDS'inde yüzde 2'nin üzerinde geri çekilme

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), yeni kabinenin açıklanmasından sonra haftanın ilk gününde yüzde 2'nin üzerinde geriledi.

Türkiye'nin CDS'i, saat 10.24 itibarıyla yüzde 2,39 oranında düşüşle 538,30 baz puanda bulunuyor.

Türkiye'nin kredi risk primi, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla düşüş eğilimine yönelmişti.

Gram altına 'dolarTL' desteği

Altının gram fiyatı, geçen haftayı 1313 liradan tamamlarken, yeni haftaya 1320 liradan başladı. Gram altın, ons altının düşüşüyle baskı altına girerken, dolar/TL'deki yükselişten destek alıyor.

Bugün 1336 liraya kadar yükselen gram altın, saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,68 artışla 1322 TL'de bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise, bugün en yüksek 1950 doları görürken, şu dakikalarda yüzde 0,37 değer kaybıyla 1941 dolarda hareket ediyor.

Yurt dışında Fed beklentisi

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yeni haftaya pozitif başlandı. Analistler, istihdamın beklentilerin üzerinde artmasına karşın işsizlik oranındaki artışla birlikte ücretlerdeki yükselişin yumuşamasıyla Fed'in gelecek hafta faiz artırımlarına ara verebileceği öngörüsünün güçlendiğini ifade etti.