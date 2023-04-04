  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Finans
  3. Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 2,99
Takip Et

Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 2,99

Borsa İstanbul gün boyu primli seyrederken, akşam saatlerine doğru yükseliş hızlandı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,99 yükselişle tamamlarken; bankacılık endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Borsa İstanbul, dün günü değer kazancıyla tamamlarken, yeni günde de primli hareket etti. BIST 100 endeksi, gün boyu yaklaşık yüzde 1 civarında yükselişle işlem görürken, akşam saatlerine doğru alımlar hızlandı ve endeks 4 bin 988 puana kadar tırmandı. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,99 oranında yükselişle 4 bin 984 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 2,97 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 4 bin 842 puana çıkmıştı.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 1,53 ve yüzde 3,44 puanlık yükselişle işlem gördü.

Ons altın 2000 doları geçtiOns altın 2000 doları geçtiFinans

 BIST 100 endeksinde teknik açıdan 4 bin 900 ve 5000 seviyeleri direnç, 4 bin 800 ve 4 bin 750 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün 4.680-4.850 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazanarak 4 bin 839 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yön bulmakta zorlandığını söyledi.

TCMB: Gıda fiyatları tarihsel eğiliminin üzerinde arttıTCMB: Gıda fiyatları tarihsel eğiliminin üzerinde arttıEkonomi