Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 2'nin üzerinde

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 yükselişle 5 bin 51 puandan başlarken; sonrasında da değer kazancını sürdürdü. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5 bin 173 puanı en düşük 5 bin 14 puanı gördü ve saat 17:15 itibarıyla yüzde 2,34 oranında yükselişle 5 bin 144 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 0,62 değer kazancıyla 4 bin 140 puanda hareket ederken; şu dakikalarda ise yüzde 0,50 oranında yükselişle 4 bin 136 puanda bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 seviyesinin direnç, 5.000 ve 4.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.