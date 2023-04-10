Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 2'yi geçti

Borsa İstanbul, yeni haftaya yükselişle başlarken, sonrasında da değer kazancını sürdürdü. BIST 100 endeksi, bugünkü işlemlerde yeniden 5000 puanın üzerine çıkarken, bu seviyenin üzerinde tutunmaya çabalıyor. Endeks açılışta, önceki kapanışa göre 31,38 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 4 bin 956 puana çıktı. BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 5038 puanı, en düşük 4956 puanı görürken; saat 12:33 itibarıyla yüzde 2,27 oranında yükselişle 5 bin 36 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde yüzde 1,92 ve yüzde 1,97 yükselişle işlem görüyor.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,34 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4900 ve 4850 seviyeleri destek, 5000 ve 5050 puan direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,24 değer kazanarak günü 4 bin 924 puandan kapatmıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başladığını ifade ederek, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.