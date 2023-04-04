Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 3'ü aştı
Borsa İstanbul gün boyu primli seyrederken, akşam saatlerine doğru yükseliş hızlandı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda yüzde 3'ün üzerinde değer kazancında ilerlerken, bankacılık endeksi ise yüzde 1'in üzerinde.
Borsa İstanbul, dün günü değer kazancıyla tamamlarken, yeni günde de yükseliş yönlü hareket ediyor. BIST 100 endeksi, gün boyu yaklaşık yüzde 1 civarında yükselişle hareket ederken, akşam saatlerine doğru alımlar hızlandı ve endeks 4 bin 988 puana kadar tırmandı. BIST 100 endeksi gün içerisinde en düşük 4 bin 830 puanı görürken; saat 17:57 itibarıyla yüzde 3,03 oranında yükselişle 4 bin 981 puanda hareket etti.
BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 2,97 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 4 bin 842 puana çıkmıştı.
Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,45 ve yüzde 3,29 puanlık yükselişle işlem görüyor.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan 4 bin 900 ve 5000 seviyeleri direnç, 4 bin 800 ve 4 bin 750 puan destek konumunda bulunuyor.
Dün 4.680-4.850 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazanarak 4 bin 839 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yön bulmakta zorlandığını söyledi.