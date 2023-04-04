Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 3'ü aştı

Borsa İstanbul, dün günü değer kazancıyla tamamlarken, yeni günde de yükseliş yönlü hareket ediyor. BIST 100 endeksi, gün boyu yaklaşık yüzde 1 civarında yükselişle hareket ederken, akşam saatlerine doğru alımlar hızlandı ve endeks 4 bin 988 puana kadar tırmandı. BIST 100 endeksi gün içerisinde en düşük 4 bin 830 puanı görürken; saat 17:57 itibarıyla yüzde 3,03 oranında yükselişle 4 bin 981 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 2,97 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 4 bin 842 puana çıkmıştı.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,45 ve yüzde 3,29 puanlık yükselişle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 4 bin 900 ve 5000 seviyeleri direnç, 4 bin 800 ve 4 bin 750 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün 4.680-4.850 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazanarak 4 bin 839 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yön bulmakta zorlandığını söyledi.