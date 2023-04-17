Borsa İstanbul'dan 1 hisseye tedbir kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Borsa İstanbul açıklamasına göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararlar gereğince, Viking Kağıt ve Selüloz (VKING) payları 17 Nisan seans başından 16 Mayıs seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması aşağıda bulunuyor:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında VKING.E payları 17/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.