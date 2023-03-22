Borsa İstanbul'dan 2 hisseye tedbir kararı

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) doğrultusunda alınan kararlar gereği, Borsa İstanbul Emek Elektrik Endüstrisi (EMKE) paylarına 20 Nisan 2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulaması getirirken , Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş (GERSE) paylarına ise 20 Nisan 2023 seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış ve kredili işlemler yasağı getirdi.

Borsa İstanbul cephesinden KAP'a yapılan açıklama ise şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EMKEL.E paylarında 22/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GEREL.E payları 22/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.