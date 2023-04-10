Borsa İstanbul'dan 2 hisseye tedbir kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan Borsa İstanbul açıklamasına göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Borsa İstanbul'da işlem gören Doğusan Boru Sanayii Ticaret A.Ş (DOGUB) ve Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) hisselerine yönelik açığa satış ve kredili işlemler yasağı getirildi.

KAP'ta yayımlanan Borsa İstanbul açıklaması şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOGUB.E ve TMPOL.E payları 10/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.