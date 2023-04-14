Borsa İstanbul'dan 2 hisseye tedbir kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Borsa İstanbul'da işlem gören Marka Yatırım Holding (MARKA) ve Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (DGGYO) paylarına tedbir getirildi.

Yapılan açıklamaya göre Marka Yatırım Holding (MARKA) payı 12 Mayıs seans sonuna kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak işlem görecek.

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (DGGYO) paylarına ise aynı tarihe kadar 'emir paketi' işlem tedbiri getirildi.

KAP'ta yayımlanan Borsa İstanbul açıklaması şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DGGYO.E payı 14/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.



Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MARKA.E payı 14/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri) internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.



