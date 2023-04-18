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Borsa İstanbul'dan 2 hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Akdeniz Yatırım Holding A.Ş (AKYHO) ve SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş (SANEL) paylarına tedbir getirildi.

Haber Merkezi
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Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Borsa İstanbul'da işlem gören Akdeniz Yatırım Holding A.Ş (AKYHO) ve SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş (SANEL) paylarına açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

KAP'ta yayımlanan Borsa İstanbul açıklaması şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKYHO.E ve SANEL.E payları 18/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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