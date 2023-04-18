Borsa İstanbul'dan 2 hisseye tedbir kararı
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Akdeniz Yatırım Holding A.Ş (AKYHO) ve SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş (SANEL) paylarına tedbir getirildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Borsa İstanbul'da işlem gören Akdeniz Yatırım Holding A.Ş (AKYHO) ve SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş (SANEL) paylarına açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
KAP'ta yayımlanan Borsa İstanbul açıklaması şöyle:
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKYHO.E ve SANEL.E payları 18/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.