Borsa İstanbul'dan 3 hisseye tedbir kararı

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Borsa İstanbul tarafından 3 hisseye tedbir kararı getirildi. 1 ay süreyle uygulanacak olan tedbirler, ilgili hisselerde kredili işlem yasağını ve açığa satış işlemlerinin kısıtlanmasını içeriyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması aşağıda bulunuyor:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CANTE.E, KRGYO.E ve RODRG.E payları 14/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.